Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Bozayılar kış uykusu için Sarıkamış'a dönüyor

        CÜNEYT ÇELİK - HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'taki Sarıkamış ormanlarında yaşamını sürdüren ve yaz aylarında beslenmek için Artvin'in Şavşat ilçesi kırsalına göç eden bozayılar, kış uykusuna hazırlık için tekrar ilçeye dönüş yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 11:14 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozayılar kış uykusu için Sarıkamış'a dönüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CÜNEYT ÇELİK - HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'taki Sarıkamış ormanlarında yaşamını sürdüren ve yaz aylarında beslenmek için Artvin'in Şavşat ilçesi kırsalına göç eden bozayılar, kış uykusuna hazırlık için tekrar ilçeye dönüş yapıyor.

        Yaz ve sonbahar mevsiminde iyi beslenip yağ depolamak için Artvin bölgesine göç eden bozayılar, yaklaşık 250 kilometrelik güzergahı takip ederek ekim-kasım aylarında kış uykusu için Sarıkamış'a geri dönüyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle 2006'dan bu yana Kars, Erzurum ve Sarıkamış ormanlarındaki yaban hayvanlarını araştıran KuzeyDoğa Derneği ekibi, bozayıların kış uykusu öncesi hazırlıklarını video çekme özelliği olan fotokapanlarla kayıt altına alıyor.

        KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, bozayıların kış uykusuna yatmak için Sarıkamış ormanlarında son hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

        - "Uyku öncesi daha fazla beslenip yağ tutmak istiyorlar"

        Çoban, bozayıların sonbaharın son meyveleriyle beslenip, yağ depolarını doldurmaya çalıştıklarını belirterek, "Ayıları uyku öncesi alanda daha fazla görebiliyoruz, daha fazla alan gezip daha fazla beslenip yağ tutmak istiyorlar." dedi.

        Uydu vericisiyle takip ettikleri ayıların henüz kış uykusuna yatmadıklarını ve hazırlık aşamasında olduklarını anlatan Çoban, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de Sarıkamış ormanları, bozayılar, kurtlar ve vaşaklar için önemli bir nokta. KuzeyDoğa Derneği olarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüyle yaptığımız ortak çalışmada bozayıları uydudan takip ediyoruz. Bu sene takip ettiğimiz bozayılardan şu ana kadar hiçbiri kış uykusuna yatmadı ama hazırlandıklarını biliyoruz. Muhtemelen biraz daha karın düşmesiyle bozayılar, yaklaşık 2-3 aylık kış uykusu serüvenine başlayacaklar. İlkbaharda tekrar doğanın uyanmasıyla onlar da tekrar doğadaki görevlerini yerine getirmeye başlayacaklar."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin gözde rotası: Turistik Doğu Ekspresi'ne ilgi çığ gibi büyüyor K...
        Türkiye'nin gözde rotası: Turistik Doğu Ekspresi'ne ilgi çığ gibi büyüyor K...
        Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı
        Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı
        Kars'ta kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı
        Kars'ta kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı
        Kars'ta öğrencilere polislik mesleği anlatıldı
        Kars'ta öğrencilere polislik mesleği anlatıldı
        İstanbul'dan köyüne dönüp hayvancılığa başlayan kadın 3 yılda sürüsünü 4'e...
        İstanbul'dan köyüne dönüp hayvancılığa başlayan kadın 3 yılda sürüsünü 4'e...
        Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu
        Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu