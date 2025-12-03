Bozayılar kış uykusu için Sarıkamış'a dönüyor

CÜNEYT ÇELİK - HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'taki Sarıkamış ormanlarında yaşamını sürdüren ve yaz aylarında beslenmek için Artvin'in Şavşat ilçesi kırsalına göç eden bozayılar, kış uykusuna hazırlık için tekrar ilçeye dönüş yapıyor.

Yaz ve sonbahar mevsiminde iyi beslenip yağ depolamak için Artvin bölgesine göç eden bozayılar, yaklaşık 250 kilometrelik güzergahı takip ederek ekim-kasım aylarında kış uykusu için Sarıkamış'a geri dönüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle 2006'dan bu yana Kars, Erzurum ve Sarıkamış ormanlarındaki yaban hayvanlarını araştıran KuzeyDoğa Derneği ekibi, bozayıların kış uykusu öncesi hazırlıklarını video çekme özelliği olan fotokapanlarla kayıt altına alıyor.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, bozayıların kış uykusuna yatmak için Sarıkamış ormanlarında son hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

- "Uyku öncesi daha fazla beslenip yağ tutmak istiyorlar"