GÜNCELLEME 2 - Türkiye, "Bu Toprakta İzin Var" temasıyla Sarıkamış'ta şehitler için yürüdü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş sona erdi.

Birçok ilden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerinde "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" ve "Bu toprakta izin var" temasıyla gerçekleştirilen anma etkinliğine katılmak üzere Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde buluştu.

Kent merkeziyle Sarıkamış ilçesinden otobüslerle zirveye ulaşan katılımcılar, Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına geldi. Vatandaşlar, Kızılçubuk bölgesinde şehitler anısına yapılan kardan heykellerin önünde fotoğraf çektirdi.

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye inmesine rağmen çok sayıda kişi katıldı.

Toplanma alanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat bir araya geldi. Güzergahlarda jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Bu arada toplanma alanında çadır kuran Kızılay ekipleri, katılımcılara çay ve çorba ikramında bulunuyor. Her yıl kısa kol tişörtü ile dev Türk bayrağı taşıyarak törenlere katılan Rizeli Ramazan Çepni, AA muhabirine, 16 yıldır Sarıkamış şehitlerini anma törenlerine katıldığını ve sağ oldukça bu görevi sürdüreceğini söyledi. - "Dedelerimizin şehit olduğu yerdeyiz" Çepni, "Dedelerimizin şehit olduğu yerdeyiz. Çok farklı duygulardayız. Şu an güneş var onlar tipi altında şehit oldular. Her zaman o duygularla geliyorum." diye konuştu.

Vatandaşlardan Osman Köseoğlu da harekata 100 kişilik üniversite ekibiyle katıldıklarını belirterek, "İki dedesini burada şehit vermiş ve eski bir komando olarak yaklaşık 15 yıldır bu etkinliklere gelmekteyim. Burada şehit olanlar geri dönmeyi düşünmediler. Vatanımız için birlik beraberliğimizi muhafaza ederek Büyük Türkiye için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı. - Binlerce vatandaş duaların ardından yürüyüşe geçti Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, burada Kur'an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra soğuk havada Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti. Katılımcılar, jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı 4,5 kilometrelik güzergahtaki yürüyüşün ardından ulaşacakları şehitlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dua edecek. Bakanlar Göktaş ve Bak, yürüyüş boyunca vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. - Bakanlar Göktaş ve Bak, yürüyüşte duygularını aktardı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yürüyüşte gazetecilere yaptığı konuşmada, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla bir araya geldiklerini ve şehitleri andıklarını söyledi. Türkiye'nin dört bir yanından şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra gençlerin programa katıldığını belirten Göktaş, şöyle konuştu: "Bu programda Kars Valiliği, Yurt Dışı Türkler Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bu bilinci yaşatmak adına gerçekten var gücümüzle çalışıyoruz. Sarıkamış bir destan. Bu vatan kolay elde edilmedi. Bayrak için, vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu bilinci yaşatmak için şehit ve gazilerimizle birlikte özellikle 'Kahramanlık Buluşmaları' düzenliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından 79 bin gencimize şehit ve gazilerimizle beraber kahramanlık buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Kahramanlarımız vatan için canlarını feda ederken, bizler de bu bilinci genç kuşaklarımıza aktarmaya devam ediyoruz."

Göktaş, Sarıkamış'ta bulunmanın ayrı bir duygu ve ruh olduğunu belirterek, dondurucu soğukta on binlerce askerin şehit düştüğünü hatırlattı. Benzer şekilde Çanakkale'de ve 15 Temmuz'da vatan için, bayrak için mücadele eden nice kahramanların olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti: "Onların aziz hatıralarını ve kahramanlıklarını yaşatmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizler de şehitlerimizin emanetlerine her daim sahip çıkmaya, gazilerimizin kahramanlıklarını genç kuşaklarımıza aktarmaya devam edeceğiz. Bu milli şuur inşallah bizleri her daim diri tutacak. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan bizlere gerçekten bu şuuru yaşattırdığı için ve bu harekatta 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda bu harekatımızı da yaşatmaya devam edeceğiz. Kahramanlarımızı asla unutmayacağız. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum." Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise "Bu Toprakta İzin Var" sloganıyla anma etkinlikleri düzenlediklerini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençleri Sarıkamış'a getirdiklerini ifade eden Bak, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehit ve yakınlarını bizimle beraber burada organizasyon içerisindeyiz. Tabii bu özellikle de tarih bilincini, bu vatanın nasıl kazanıldığını, nasıl savunulduğunu, ne fedakarlıklar yapıldığını anlatmak için gençlerimiz için büyük bir ders, büyük bir olay. Özellikle de biz bunu her yıl yaparak gençlerimize anlatmaya devam ediyoruz. Gençlerimizi Çanakkale'ye Malazgirt'e, Dumlupınar'a, Sakarya'ya götürüyoruz. Pek çok organizasyonda bu tarih bilinci, bu topraklar için neler feda edildiğini anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle de bu çok kıymetli." dedi. Bak, Sarıkamış'ta büyük bir mücadelenin var olduğuna işaret ederek, şunları dile getirdi: "'Beyaz Destan' diye geçiyor ve burada şehit olan binlerce askerimizi unutmayacağız. Şehitlerimizi asla unutmayacağız. Bu vatana canını feda edenleri asla unutmayacağız. Gençlerin vatan bilincinin ne kadar önemli olduğunu, bu coğrafyada güçlü kalmak için neler feda edildiğini, nelerle karşılaşıldığını görmeleri açısından canlı yaşadıkları bir ortam. Biz savaşçı bir milletiz. Bu coğrafyada güçlü kalmak için çok büyük mücadeleler verdik. O yüzden tabii bu süreçte de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk Savunma Sanayisinde büyük yatırımlar yapıldı. TCG Anadolu'suyla Kaan'ıyla birçok yatırımlarıyla Altay tankıyla. Bölgede güçlü bir Türkiye var. Vatan birliği için bayrak bilinci çok önemli. İşte hatırlatmak gerekiyor tarih böyle bir süreç. Destansı bir ülke, destansı bir mücadele ve destansı bir millet Türk milleti. Dolayısıyla bunları unutturmamak lazım. İşte böylesine önemli bir organizasyonu biz Gençlik ve Spor Bakanlığı önderliğinde gerçekleştiriyoruz.

Birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Bak, "Bu bilinci gerçekleştirmemiz lazım. İşte 'Mavi Vatan' diyoruz, 'Yeşil Vatan' diyoruz. Her şeyle bu vatana sahip çıkmak gerekiyor. Gençlerimize bu dava bilincini, bu mücadele bilincini, bu manevi gücü, bu vatan sevgisini aşılamak için bu organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Bence çok kıymetli. Tarihten alınan dersler, yaşanan süreçler, yapılan süreçler çok önemli. O yüzden bilinçlendirme açısından da tüm herkese hatırlatma açısından da önemli." ifadelerini kullandı. Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri aldığı 4,5 kilometrelik yürüyüş, ilçedeki Ay-yıldızlı Tören Alanı'nda sona erdi. Türk Hava Kurumu görevlileri, paramotorlarla Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini taşıyarak uçuş gerçekleştirdi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da gösteri yaptı. - Muharip uçaklar ve "Çelik Kanatlar" gösteri yapacak Burada devam edecek programda çelenk sunulup şehitler için saygı atışı yapılacak, bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi anlatılacak.