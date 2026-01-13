Habertürk
        Kars Haberleri

        Kars'ta 204 köy yolu ulaşıma kapandı

        Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 204 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Giriş: 13.01.2026 - 23:36 Güncelleme: 13.01.2026 - 23:36
        Kars'ta 204 köy yolu ulaşıma kapandı
        Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 204 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkezde 36, Akyaka'da 2, Arpaçay'da 46, Digor'da 18, Kağızman'da 3, Sarıkamış'ta 19, Selim'de 53, Susuz'da ise 27 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Yoğun tipinin olduğu kentte ekipler çalışmasını güçlükle sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

