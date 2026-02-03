Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı
Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 18 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akyaka'da 3, Arpaçay'da 9, Digor'da 2 ve Susuz'da 4 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.
