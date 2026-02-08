Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta şehit ve gazi ailelerinin çocukları kayak öğreniyor

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Karın Yıldızları Sarıkamış'ta Projesi" kapsamında şehit ve gazi ailelerinin çocukları kayak öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 10:23 Güncelleme: 08.02.2026 - 10:23
        Valilik himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık iki yıldır yürütülen projeyle kent genelinde kayak bilmeyen ilkokul 4. sınıf öğrencileri eğitim alıyor.

        Sarıkamış Osman Yüce Kayak Merkezi'nde devam eden proje kapsamında, Kars merkez, ilçe ve köylerinde yaşayan şehit ve gazi ailelerinin çocukları kayakla tanıştı. Çocuklara kayak eğitmenleri iki gün boyunca temel kayak eğitimi veriyor.

        Kayak merkezini ziyaret eden Vali Ziya Polat, kayak öğrenen çocuklarla sohbet etti.

        Vali Polat, AA muhabirine iki yıldır devam eden projede binlerce öğrenciyi kayak merkezinde ağırladıklarını söyledi.

        Kars'ın çocuklarının ilkokulu kayak yapmayı öğrenerek mezun olduğunu belirten Polat, "Bu hafta sonu milletimize, bize emanet olan şehitlerimizin, gazilerimizin çocuklarını da kayak merkezimizde ağırlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın antrenörleri eşliğinde eğitim alıyorlar. Çocuklarımıza hem kayak öğretiyoruz, hem de hafta sonu tatilini geçirmelerini sağlıyoruz. Devletimiz çok güçlü, yeter ki bu imkanları iyi kullanalım. Bize emanet olan şehit ve gazi çocuklarımıza hoş geldin diyorum, karın yıldızları Sarıkamış'ta." diye konuştu.

        Çocuklardan Aynur Sönükler, çok güzel vakit geçirdiklerini ifade ederek, "Kayakla ilk defa tanıştım bir daha böyle bir şey olsa rahatça gelip eğlenebilirim. Sayın Valimize ve bu organizasyonu düzenleyen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

        Etkinliğe, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, Sarıkamış Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım, kayak eğitmenleri ve öğrenciler katıldı.






