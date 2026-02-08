Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Sarıkamış Kayak Merkezi, kristal karıyla kayakseverleri ağırlıyor

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 11:08 Güncelleme: 08.02.2026 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıkamış Kayak Merkezi, kristal karıyla kayakseverleri ağırlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

        Sarıçam ormanları ve kristal karıyla ünlü kayak merkezinde toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 10 pist ve 5 telesiyej hizmet veriyor.

        Kar kalınlığının, 1,5 metreye ulaştığı merkezde hafta sonu tatilini fırsat bilenler, kayak yapmanın keyfini yaşadı.

        Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği Başkanı Bülent Yılmaz, AA muhabirine, kayak merkezinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

        Kayak sezonunun iyi geçtiğini belirten Yılmaz, ”Kışı dolu dolu geçiriyoruz. Burada aileler çocuklarıyla birlikte kayağa geldiler. Umarım bütün kayakseverler Sarıkamış’ın kıymetini biliyor, herkesi Sarıkamış’a bekliyoruz.” dedi.

        Iğdır’dan gelen Duygu Taşan da Sarıkamış’ı çok sevdiklerini ifade ederek, ”Sarıkamış’ın havası, karı gibisi yok. Çok beğenerek her sene gelmeye çalışıyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz.” diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Dondurma bahanesiyle cinayet!
        Dondurma bahanesiyle cinayet!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Herkes bu soruyu soruyor
        Herkes bu soruyu soruyor
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu

        Benzer Haberler

        Kars'ta şehit ve gazi ailelerinin çocukları kayak öğreniyor
        Kars'ta şehit ve gazi ailelerinin çocukları kayak öğreniyor
        Kars'ta kayağını kapan Sarıkamış'a koştu Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki yoğu...
        Kars'ta kayağını kapan Sarıkamış'a koştu Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki yoğu...
        Berkin Usta Sezonu Alp Disiplini Kayak Yarışları, Sarıkamış'ta tamamlandı
        Berkin Usta Sezonu Alp Disiplini Kayak Yarışları, Sarıkamış'ta tamamlandı
        Kars'ta apart evde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kars'ta apart evde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kars 36 Spor-Batman Sason Gençlik Spor maçının hakemleri belli oldu
        Kars 36 Spor-Batman Sason Gençlik Spor maçının hakemleri belli oldu
        Kars'ta aparta uyuşturucu operasyonu
        Kars'ta aparta uyuşturucu operasyonu