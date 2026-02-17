Canlı
        Sarıkamış'ta camiler ramazan ayına hazırlandı

        Sarıkamış'ta camiler ramazan ayına hazırlandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde camiler, ramazan ayı öncesi titizlikle temizlendi.

        Giriş: 17.02.2026 - 12:29 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:29
        Sarıkamış'ta camiler ramazan ayına hazırlandı
        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde camiler, ramazan ayı öncesi titizlikle temizlendi.


        İlçe Müftülüğü personelince merkez ve köylerdeki camilerde, temizlik ve dezenfektan çalışması yapıldı.

        Vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve sağlıklı ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla yapılan çalışmada halı, mihrap, minber, kürsü, pencere, kapı ve ayakkabılık alanlarında detaylı temizlik yapıldı.

        Sarıkamış İlçe Müftüsü Muhammed Divani, AA muhabirine, ramazan dolayısıyla tüm camilerde temizlik ve diğer işlerin tamamlandığını söyledi.

        Cemaatle birlikte huzurlu bir şekilde ibadet edeceklerini belirten Divani, "Çarşamba günü Allah nasip ederse cemaatimizle birlikte ilk teravih namazını kılacağız. Yine aynı gün öğle namazından sonra mukabeleler başlayacak. İlçe merkezi ve köylerde bir ay boyunca bu şekilde devam edecek. İbrahim Ateş Gençlik Merkezimizde ramazan ayı boyunca vatandaşlarımıza iftar yemeği verilecek. Ayrıca teravih namazlarından önce dersler yapılacak. Gayemiz ömrümüzde bir imkan olan bu ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmek. Rabbim muvaffak eylesin." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

