Kars'ta şarampole devrilen motosikletteki sürücü öldü

Kars'ın Kağızman ilçesinde şarampole devrilen motosikletteki sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı. B.Ş'nin kullandığı motosiklet Şahindere Mahallesi Sanayi kavşağı mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan B.Ş. ve E.D, ambulansla Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.Ş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

