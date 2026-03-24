        Kars ve Ardahan'da Nevruz Bayramı kutlandı

        Kars ve Ardahan'da Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Kars'ta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce tarihi kale çevresinde düzenlenen etkinlikte, Kafkas ve mahalli halk oyun ekipleri gösteri sundu.

        Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Ötüken Senger, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bayram Yığcı, nevruz ateşini yaktıktan sonra örste demir dövdü.

        Yumurta tokuşturma ve halat çekme yarışlarının düzenlendiği etkinlik, halay çekilip ateşin üzerinden atlanmasıyla son buldu.

        - Ardahan

        Ardahan'daki kutlamalar, Valilik önündeki yürüyüşle başladı.

        Milli Egemenlik Parkı'nda devam eden kutlamalara katılanlar, örste demir dövüp yumurta tokuşturdu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, yaptığı konuşmada, Nevruz'u her yıl çeşitli etkinliklerle kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirterek, katılım sağlayanlara teşekkür etti.

        Nevruz ateşinin yakılmasıyla devam eden kutlamalarda halk oyunları ekibi gösteri yaptı, halk ozanları dinleti sundu.

        Program, Vali Mehmet Fatih Çiçekli'nin pilav ikramıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

