        Kars'ta öğrenciler suyun önemine dikkati çekmek için 24 saati 5 litre suyla geçirdi

        Kars'taki Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Dede Korkut Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencileri, suyun önemine dikkati çekmek için 24 saat boyunca tüm ihtiyaçlarını 5 litre suyla karşılayarak farkındalık oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencileri, “Eğitimde Proje Geliştirme” dersi kapsamında gerçekleştirdikleri “Bir Günlük Susuz Yaşam” çalışmasıyla, 24 saatlik tüm ihtiyaçlarını kişi başı 5 litre suyla karşılamaya çalıştı.

        Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Kop öncülüğünde 37 öğrenci içme, yemek, kişisel temizlik ve ev işleri dahil tüm ihtiyaçlarını bir gün boyunca kendilerine verilen 5 litrelik suyla karşıladı. Bu deneyin ardından öğrenciler farkındalık oluşturmak için hazırladıkları dövizlerle suyun önemini anlattı.

        Prof. Dr. Yaşar Kop, yaptığı açıklamada, öğrencilerin bir gün susuz kalınmasıyla suyun kıymetini anlayabilecekleri bir proje hazırladıklarını ifade ederek, "Tüm öğrencilerimize 5 litrelik sudan fazlasını vermemek kaydıyla gerek kaldıkları evlerde gerek kaldıkları yurtlarda yeme, içme, temizlik, el-yüz yıkama, diş fırçalama ve benzeri tüm ihtiyaçlar için sadece 5 litre suyla yaşamayı öğrenmelerini, öğretmelerini, anlamalarını ve anlatmalarını istedik. Bu sayede suyun gerçekten çok önemli olduğunu bizler de farkına varmış olduk." dedi.

        Türkiye'nin Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Doğu'da suyla teması fazla olan ülkelerden biri olduğunu anlatan Kop, şöyle devam etti:

        "Bilim adamlarının, işin uzmanlarının yapmış olduğu çalışmalarda, Türkiye'nin bile en fazla 5 yıl içerisinde su sorunlarıyla karşılaşacağı dile getirilmektedir. Biz insanlarla, komşularımızla iyi geçinmeye çalışan bir ülkeyiz. Komşularımıza giden su yollarını kapatmayarak onların da doğal ihtiyaçlarına müsaade ediyoruz. Bu da şu demektir: Büyük nehirlerimiz, akarsularımız olan Fırat, Dicle, Asi, Kura ile Aras'tan ve benzeri sularının büyük kısmının sınır dışına akması nedeniyle bu suyun pervasızca kullanılması bizi maalesef kötü yönde etkilemektedir. O yüzden lütfen elimizdekinin kıymetini bilelim, tükenmeden gerekli önlemleri alalım."

        - "Su ikamesi olmayan çok mühim bir doğal kaynaktır"

        Öğrencilerden Yasemin Demirhan da projeyle amaçlarının suyun yetersiz olduğunda ve kalitesinin düştüğünde insan hayatı ile diğer canlıların hayatlarının nasıl negatif yönde etkileneceğini yaşayarak anlamak istediklerini dile getirerek, "İktisatta 'ikame' denen bir kavram vardır. Eğer bir şey yoksa yerine bir başkasıyla onu telafi etme, giderme mantığıdır bu. Pirinç yoksa annelerimiz yerine bulgur kullanabilir. Lakin su ikamesi olmayan çok mühim bir doğal kaynaktır." ifadesini kullandı.

        Furkan Sarıgöl ise bu deneyi yapma amaçlarının suyun ne kadar önemli olduğunu belirtmek olduğunu aktararak, "Çünkü modern hayatımızda suyun ne kadar önemli olduğunun farkında değiliz. İlk başta deneyimizin amacı 5 litre suyla bir günümüzü geçirmekti. Öncelikle 5 litre suyun, günlük 2,5 litre su içmemiz gerektiği için büyük bir kısmını su içmemiz için ayırmamız gerekti." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

