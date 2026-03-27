Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kars Haberleri

        Kars'ta aracında uyuşturucuyla yakalanan sürücü tutuklandı

        Kars'ın Susuz ilçesinde aracında uyuşturucuyla yakalanan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 20:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik başlattığı çalışmasını sürdürüyor.

        Bu kapsamda polis ekipleri, Susuz ilçesinde teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli bir aracı uygulama noktasında durdurdu.

        Araçta yapılan aramalarda, satışa hazır halde paketlenmiş 18,45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü A.Y. (38) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

