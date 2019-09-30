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Başkan Altun’dan öğrencilere okuma kitabı

İHA

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, 1'inci sınıf öğrencilerine okuma kitabı armağan etti.

Başkan Altun’dan öğrencilere okuma kitabı

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, 1’inci sınıf öğrencilerine okuma kitabı armağan etti.
AK Parti Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, çocuklara verdiği destekle dikkatleri üzerine çekiyor. Başkan Altun, her yıl olduğu gibi bu yılda belediye olarak öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.
Selim Belediye Başkanlığınca 20192020 eğitim ve öğretim yılında da çocuklara eğitime desteği veriyor. Başkan Altun, ilçe merkezindeki tüm ilkokul 1. Sınıf öğrencilerine okuma kitabı verdi.
Selim’de bir çok projeyi hayata geçiren Başkan Coşkun Altun, çocukları da ihmal etmiyor. Çocuklarla sık sık bir araya gelen Altun, “ Bizim geleceğimizin teminatı çocuklarımızdır. Onların daha iyi bir eğitim alması için üzerime düşen ne varsa yapmaya hazırız. Belediye olarak her yıl öğrencilerimize destek veriyoruz. Bu yılda desteklerimizi verdik, vermeye de devam edeceğiz” dedi.
Başkan Coşkun Altun,daha güzel yarınlara eğitimli bir nesil yetiştirmek için belediye olarak desteklerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.
Çocukların okuma kitaplarını veren Başkan Altun, bir süre çocuklara sohbet etti. Okuma kitaplarını alan çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

KARS

01 Ekim 2019 Salı

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