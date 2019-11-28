Ünlü iş adamı Zorbey Erkoçkar başarıya doymuyor

Kendisini sosyal medya ve aldığı ödüllerle gündeme taşıyan Zorbey Erkoçkar başarılarının hız kesmeden devam etmesi için her gün daha fazla çalıştığını duyurdu.

2019 Yılında en iyi çıkış yapan iş adamları listesinin başlarında olan Zorbey Erkoçkar, 2020 için çok iyi projelerle geldiğini açıkladı. Yaptığı her işte kendisine ilham veren tek kaynağın Eşi Tuğçe Erkoçkar ve bu sene dünyaya gelen kızı Nefes Erkoçkar olduğunu dilinden hiç düşürmüyor. 29 yaşındaki iş adamı Zorbey Erkoçkar iş hayatında olduğu kadar sosyal medyada da en büyük ilgi odaklarından birisi. Kendisi çok iyi bir Galatasaray taraftarı ve çektiği videolarla Galatasaraylı taraftarın beğenisini ve sevgisini kazanmış bir isim.

Televizyon programlarından kendisine gelen teklifleri şuan için değerlendirmeyeceğini bunu ileriki süreçte düşüneceğini söyleyen Zorbey Erkoçkar Yeşilköyde işlettiği cafesi yılın en iyi çıkış yapan cafe restaurantı seçilmiş ve kendisine gönül veren Galatasaray taraftarı ve müşterilerini burada ağırlıyor.

Zorbey Erkoçkar, asıl işi olan Turizm kanalında da faaliyetlerini sürdürüyor.

KARS 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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