Kars’ta ‘tefeci’ operasyonu: 6 gözaltı Çok sayıda çek, senet ve evrak ele geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince tefecilik yaptığı ileri sürülen 6 kişiye operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda çek, senet, kimlik fotokopisi ve evrak ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şüphelilerin ikametgahlarına sabah erken saatlerde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

KOM ekiplerinin düzenlendiği operasyonda F.B., A.Ö., H.Ö., M.C., D.M.B. ve Ö.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, bono, çek, tapu, sözleşme, ibraname, ipotek belgesi, vekaletname, defter, ajanda, iş bitirme belgesi, çek tevdi bordrosu, doküman, kimlik fotokopisi, banka dekontu, banka cüzdanı, PTT ödeme belgesi, ruhsat, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile yapılacak takipte ödeme emri belgesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile 66 adet 9x19 fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Tefecilik operasyonunda gözaltına alınan F.B., A.Ö., H.Ö., M.C., D.M.B. ve Ö.B. İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şüphelilerin KOM Şube Müdürlüğü’nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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