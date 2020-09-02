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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elleriyle Kars Çayı’nın çöplerini temizlediler

İHA

Elleriyle Kars Çayı’nın çöplerini temizlediler

Kars’ta vatandaşlar her geçen gün biraz daha kirlenen Kars Çayı’nın çöplerini elleriyle temizlediler.
Kars merkezden geçen ve Arpaçay Çayı ile birleştikten sonra Aras Nehriyle birlikte Hazar Denizi’ne dökülen Kars Çayı’nın temizlenmesi için seferber olan vatandaşlar, Dereiçi mevkisinde suya girerek çaydaki çöpleri temizlediler.
Kars Çayı kıyısında bulunan ağaçlar dallarına biriken çöpleri ellerindeki baltalarla kesen vatandaşlar, daha sonra çöpleri kıyıya çıkarak bir araya topladı. Toplanan çöpler ise belediye ekiplerince bölgeden alındı.
Kars Çayı’nda atıkların atılmaması ve çaya karışan etkenlerin kirlilik oluşturmasının önüne geçmek için çayda temizlik yapan vatandaşların Kars Çayını Koruma Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Tuncer Mengilli ve Yardımcısı Kurtuluş Aydemir olduğu öğrenildi. Vatandaşların çayda yaptığı temizlik cep telefonuyla en be an kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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