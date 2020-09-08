Arpaçay’da bir köy karantinaya alındı

Arpaçay’da bir köy korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kars’ın Arpaçay İlçesi’ne bağlı Bozyiğit Köyü Korona virüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.
Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kovid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Arpaçay Bozyiğit Köyü karantinaya alınmış olup, köye girişçıkışlar durdurulmuştur” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.