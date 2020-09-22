Ardahan'a kar gibi dolu yağdı (2)

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ARPAÇAY DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Dolu yağışı Kars'ın Arpaçay ilçesini de beyaza bürüdü. Kısa süreli etkili olan yağış sebebiyle Arpaçay-Susuz kara yolu beyaza büründü. İlçe merkezinde fındık büyüklüğündeki dolu vatandaşları şaşırttı.

Suat İNCEDERE / ARPAÇAY (Kars), (DHA)

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DHA-Genel Türkiye-Kars / Arpaçay Suat İNCEDERE

2020-09-22 18:48:46



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