Kars’ta 3 köy karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta 3 köy karantinaya alındı

İHA

Kars’ta 3 köy karantinaya alındı

Kars’ta Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında 3 köy karantinaya alındı.
Kars’ın Kağızman İlçesi’ne bağlı Denizgölü, Arpaçay İlçesi’ne bağlı Telek ve Sarıkamış’a bağlı Armutlu köyleri Kovid19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, karantinaya alınan köylere giriş ve çıkışlara jandarma ekiplerince izin verilmiyor.
Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Denizgölü, Telek ve Armutlu köyleri karantina alınmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta gözaltına alınan HDP’li meclis üyeleri görevden uzaklaştırıldı
YEREL HABERLER Kars’ta gözaltına alınan HDP’li meclis üyeleri ...
Kars’ta PKK/KCK operasyonunda silah ve çok sayıda malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Kars’ta PKK/KCK operasyonunda silah ve çok sayıda ...
Kars'ta PKK/KCK operasyonu: HDP'li yöneticiler de gözaltında (4)
YEREL HABERLER Kars'ta PKK/KCK operasyonu: HDP'li yöneticiler de ...
Şafak operasyonunda HDP İl Başkanı Cengiz Anlı da gözaltına alındı
YEREL HABERLER Şafak operasyonunda HDP İl Başkanı Cengiz Anlı da ...
Kars'ta PKK/KCK operasyonu: HDP'li yöneticiler de gözaltında (3)
YEREL HABERLER Kars'ta PKK/KCK operasyonu: HDP'li yöneticiler de ...
Selim Modern Otogara kavuşuyor
YEREL HABERLER Selim Modern Otogara kavuşuyor
Kağızman’ın kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Kağızman’ın kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
Kars'ta PKK/KCK operasyonu: HDP'li yöneticiler de gözaltında (2)
YEREL HABERLER Kars'ta PKK/KCK operasyonu: HDP'li yöneticiler de ...
Kars'ta PKK/KCK operasyonu: HDP'li yöneticiler de gözaltında/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kars'ta PKK/KCK operasyonu: HDP'li yöneticiler de ...
Kars'ta PKK/KCK operasyonu: HDP'li yöneticiler de gözaltında
YEREL HABERLER Kars'ta PKK/KCK operasyonu: HDP'li yöneticiler de ...
PKK/KCK’ya şafak operasyonu... HDP Kars Belediye Başkan yardımcıları gözaltına alındı
YEREL HABERLER PKK/KCK’ya şafak operasyonu... HDP Kars Belediye ...
Milletvekilleri Arslan ve Kılıç’tan müjde “Yukarı Sarıkamış Şehitliği’nin yenileme projesi için 1 Milyon lira ödenek”
YEREL HABERLER Milletvekilleri Arslan ve Kılıç’tan müjde “Yukarı ...
DAGC’den Yıldırım’a başarılı gazetecilik ödülü
YEREL HABERLER DAGC’den Yıldırım’a başarılı gazetecilik ödülü
Sarıkamış'a inen ayılar, cep telefonuyla görüntülendi
YEREL HABERLER Sarıkamış'a inen ayılar, cep telefonuyla görüntülendi
Sarıkamış’ta ayı vatandaşa el salladı
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta ayı vatandaşa el salladı
Kars’ta bir ev tamamen yandı Evdeki tüpü son anda itfaiye eri dışarı çıkardı
YEREL HABERLER Kars’ta bir ev tamamen yandı Evdeki tüpü son anda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X