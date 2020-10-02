Kars’ta 3 köy karantinaya alındı

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Kars’ta Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında 3 köy karantinaya alındı.

Kars’ın Kağızman İlçesi’ne bağlı Denizgölü, Arpaçay İlçesi’ne bağlı Telek ve Sarıkamış’a bağlı Armutlu köyleri Kovid19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, karantinaya alınan köylere giriş ve çıkışlara jandarma ekiplerince izin verilmiyor.

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Denizgölü, Telek ve Armutlu köyleri karantina alınmıştır” denildi.

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