Belediye Kazımpaşa Caddesi’nin asfaltına başladı

Kars’ta sıcak asfalt yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye Kazımpaşa Caddesi’nin asfaltını yapıyor.

AK Partili Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş tarafından 2012 yılında 40 santim kalınlığında yaptırılan sıcak asfalt yolun aşınmaz tabakası sökülerek yeniden asfalt yapılıyor.

Yaklaşık 8 yıldır el vurulmayan ve kaldırımları yapılırken, kenarları bozulan Kazımpaşa Ceddesi’nin asfaltı Vali, Belediye Başkanı Türker Öksüz’ün talimatıyla yeniden yapılıyor. Kazımpaşa Caddesi’ni trafiğe kapatan ekipler, asfalt söküm makinesi ile caddenin asfaltının belirli kısımlarını söküyor. Caddenin asfaltın sökümün tamamlanmasının ardından yeniden sıcak asfalt ile kaplanacak.

Kars’ta yapılan yol çalışmaları vatandaşların yüzünü güldürürken, özellikle kayyum atanmasıyla birlikte kenttin her tarafında belediye tarafından çalışma yapılması dikkat çekiyor.

Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün bizzat yakından takip ettiği çalışmalar kar yağana kadar devam edecek.

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