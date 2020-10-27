Yavru eşeği bağlayıp göle atan şahıslara para cezası Yavru eşeği yıkadıklarını söyleyen şahıslara, hayvana eziyet ettikleri için idari para cezası verildi

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Kars’ta yavru eşeğe eziyet ettikleri iddia edilen iki kişiye para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, Kars'ın Digor ilçesinde yavru bir eşeği göle atarak yıkadıklarını söyleyen iki kişi bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyada ipe bağlanmış yavru eşeğin görüntüleri üzerine harekete geçen güvenlik güçleri iki kişiye idari para cezası verdi. Söz konusu yavru eşek koruma altına alındı. H.Y. ve S.Y isimli şahıslar hakkında 947 TL ceza verildiği öğrenildi.

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