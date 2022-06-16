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Başkan Alibeyoğlu, “Enerji ve akaryakıt fiyatlarında önlenemeyen artış üreticilerin ve halkın belini büküyor”

İHA

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, artan enerji, akaryakıt ve döviz kurlarını işaret ederek artışın vatandaşların belini büktüğünü belirtti.

Başkan Alibeyoğlu, “Enerji ve akaryakıt fiyatlarında önlenemeyen artış üreticilerin ve halkın belini büküyor”

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, artan enerji, akaryakıt ve döviz kurlarını işaret ederek artışın vatandaşların belini büktüğünü belirtti.
Alibeyoğlu, yetkililerden üreticiler, esnaf ve yerel halk için destek istedi.
Alibeyoğlu, “Enerji, Akaryakıt ve döviz fiyatlarında bir süredir yaşanan artışlar ve belirsizlikler üreticilerimizi, esnafımızı ve halkımızı olumsuz yönde etkilemekte, piyasalarda durgunluklara sebebiyet vermektedir. Bir emtiada artan fiyatlar diğerlerine de sıçramakta ve domino etkisiyle tüm piyasalarda hissedilmektedir. Artan girdi maliyetleri nedeniyle üreticilerimiz işlerini yavaşlatmakta, başta inşaat sektörü olmak üzere tüm sektörlerde durgunluklar yaşanmakta ve piyasaların arz talep dengesi bozulduğundan bu durum fahiş fiyatların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Özellikle enerji ve akaryakıt fiyatlarında durdurulamayan artışlar üretici ve esnafın yanı sıra yerel halkımızın da sosyal yaşamına olumsuz yönde etki etmektedir” dedi.
Akaryakıt fiyatlarının günden güne artış göstermesi, döviz kurlarında yaşanan gelişmeler ve belirsizlikler, tedarik zincirindeki kırılganlıklar, hammadde ve diğer girdi fiyatlarındaki olağanüstü artışların, üretim sektörüne de yansıdığını dile getiren Başkan Alibeyoğlu “Hammadde, enerji, işçilik gibi girdi maliyetlerinin yanında firmaların genel pazarlama stratejisi, fiyatlandırma politikaları, genel pazar durumu, stok miktarı gibi diğer etkenler de satış fiyatını biçimlendiriyor. Bu yüzden aynı firmanın ürettiği ürünler arasında bile farklı fiyat artış oranları söz konusu olabiliyor. Enerji ve Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışalar nakliye fiyatlarına etki ettiğinden bu durum gıda fiyatlarının artmasına neden olmaktadır. İlimiz Kars temel gıda maddelerinin üretim sahalarına uzak bir konumdadır. Bu durum nakliye maliyetlerini ön plana çıkarmaktadır. Dolayısıyla üretilen temel gıda ürünleri ilimize ulaşana dek birçok maliyeti de üstlenmekte bu durum yerel halkın cebine olumsuz yansımaktadır. Geçim derdi ile hareket eden yerel halkımız özellikle artan akaryakıt fiyatları nedeniyle tüm gelirini enerji, kira, mutfak gibi temel ihtiyaçlarına harcamakta dolayısıyla sosyal ihtiyaçlarını ötelemektedir. Tüm gelirini enerji, kira, mutfak gibi temel ihtiyaçlarına harcayan yerel halkımız sosyal açıdan gelişme gösterememekte, bu durum ciddi anlamda sosyal sorunlara neden olmaktadır” diye konuştu.
"KDV düşürülmeli, zam ÖTV’den karşılanmalı"
Yetkililere çağrı yapan Başkan Alibeyoğlu, “Enerji ve akaryakıt zamları ulaşım ve nakliye başta olmak üzere maliyetleri artıracağı için vatandaşa enflasyon olarak da yansıyacaktır. Akaryakıt ürünlerindeki zamların pompa fiyatlarına yansımaması için KDV ve ÖTV’den karşılanması gerekmektedir. Zamların ÖTV’den karşılanması ve KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesi vatandaşın yükünün azaltılması anlamına gelecektir. Devletimizin muhtemel bir krize karşı herhangi bir akaryakıt rezervi ve tedbiri olmadığı için krizin faturası doğrudan pompa fiyatları üzerinden vatandaşlara yansıtılmaktadır. Bu nedenle elzem olarak ya nakliye ve taşımacılık sektörü desteklenmeli ya da akaryakıt fiyatları üzerindeki KDV ve ÖTV tutarları yeniden düzenlenerek halkın cebine yansıyacak şekilde asgari düzeye indirilmelidir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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