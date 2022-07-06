Kars’ta ‘nöbetçi fırın’ uygulamasına tepki

Kars’ta uzun süreden beri devam eden “nöbetçi fırın” uygulamasına vatandaşlardan tepki geldi.

Kars’ta vatandaşlar pazar günleri sıcak ekmek yiyemediklerini savunarak, “nöbetçi fırın” uygulamasının kaldırılmasını istedi.



“Pazar günleri yaptığımız tüm hazırlıklar boşa gidiyor”

Kars’ta işletmecilik yapan Evren Uzgur ise, hafta sonları müşterilerine bayat ekmek vermek istemediklerini söyledi. Uzgur, “Gerek bizim açımızdan, gerekse buraya dışarıdan gelen vatandaşlar arasında çok büyük bir problem, biz burada kahvaltı veriyoruz. Bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Her şeyin en güzeli olsun diye uğraşırken, kahvaltıda olmazsa olan ekmeğin bayat olması ya da dün akşamdan kalmış olması bizim için büyük problem oluşturuyor. Yaptığımız tüm hazırlıklar boşa gidiyor. Müşterilerimizi ikna edemiyoruz. Pazar günleri Kars’ta fırınların kapalı olduğunu söylediğimiz zaman bize ‘Böyle bir şey olabilir mi? Ne demek fırın kapalı’ diyerek kahvaltı yapmaktan vazgeçiyorlar. En önemli öğün kahvaltı, bütün yemeklerin yanında gerekli olan ekmek bunu da bulamıyoruz” dedi.

Bülent Bekdemuroğlu, “Fırınların pazar günü açık olmasını isterim. Burası bir şehir, turistik bir bölge, sıkıntı yaşıyoruz. Pazar günleri fırınlar açık olsa iyi olur. Günlük ekmek yemek güzel oluyor" dedi.

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