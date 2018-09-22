İlçenin Düzgeçit köyünde oturan 6 yaşındaki Erdoğan Somarlar, öğle saatlerinde bir yakını ile köydeki tarlaya geldi.

Çocuğun yakını, Somarlar'a tarla yakınına geldiklerinde kendisini burada beklemesini söyleyip tarlaya gitti.

Bu kişi geri döndüğünde çocuğa ulaşamayınca durumu köylülere ve jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine köye gelen jandarma ekiplerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri ve köylülerce bölgede arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kentin Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde bir hafta önce kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cesedi, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince sabah saatlerinde köyün bir kilometre uzağında üzeri taşlarla örtülü olarak bulunmuştu.

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