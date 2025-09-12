Enver Aydın, ""Bu senede yine Bakanlığımızın gönderdiği 500 bin sazan balığı yavrusunu sınır noktasında bulunan Arpaçay Baraj gölü ile diğer göl ve göletlere salmak suretiyle buradaki canlılığı, balık popülasyonunu korumaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz saha amatör balıkçılığa açık bir alan. Avcılık yapanlara şunu söylemek istiyorum; Bıraktığımız balıkların büyümesine izin verin. Avcılık kurallarına uyun. Buradaki popülasyonun devam etmesi ve gelecekte de burada balık varlığımızın ve balıkçılığın devamı için bu önemli" dedi.