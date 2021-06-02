Kars'ta sahte içki ele geçirildi

İHA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte ve kaçak içki üretenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda önceden bilgileri elde edilen Ö.K. ve M.D. takibe alındı. Takibe alınan şüphelilere düzenlenen operasyonda yapılan aramada 190 litre sahte içki, 15 litre etil alkol ve çok sayıda kullanılmış boş etil alkol şişesi, sahte içki yapımında kullanılan 14 viski kiti ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan Ö.K. ile M.D.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.