Kars’ta yoğun sis etkili oldu

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AA

İlçede aralıklarla devam eden yağmurun ardından yoğun sis meydana geldi. Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri de yoğun sis nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüleri uyardı.

Sürücülerden Mehmet Saraçoğlu, AA muhabirine, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini anımsatarak, ”Şu anda görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü. Yoğun bir sis var, sürücülerin dikkatli olması lazım. Emniyet kemerlerimizi takarak yolda kontrollü bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. ” dedi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.