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        Haberler Magazin Karsu ve Mike Schrama'nın düğün yolunda arabaları arızalandı - Magazin haberleri

        Karsu ve Mike Schrama'nın düğün yolunda arabaları arızalandı

        Hollandalı Mike Schrama ile evlenen ünlü şarkıcı Karsu, düğüne giderken otomobili arızalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 13:10 Güncelleme: 01.08.2024 - 13:13
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        Karsu Dönmez, uzun zamandır aşk yaşadığı Mike Schrama ile dünya evine girdi. Ünlü şarkıcı, Türk âdet ve geleneklerine göre, davullu zurnalı bir düğün yaptı.

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        Düğünden sonra paylaşımlar yapan çift ilginç bir anılarını paylaştı. Mike Schrama, sosyal medya hesabından içerisinde damatlık ve gelinlikle oturdukları otomobillerinin bozulduğu bir video paylaştı.

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        Mike Schrama, yaptığı o paylaşıma; "Yine başımıza geldi. Tören öncesi araba arızası" şeklindeki notu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Karsu
        #Mike Schrama
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