Karsu ve Mike Schrama'nın düğün yolunda arabaları arızalandı
Hollandalı Mike Schrama ile evlenen ünlü şarkıcı Karsu, düğüne giderken otomobili arızalandı
Giriş: 01.08.2024 - 13:10 Güncelleme: 01.08.2024 - 13:13
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Karsu Dönmez, uzun zamandır aşk yaşadığı Mike Schrama ile dünya evine girdi. Ünlü şarkıcı, Türk âdet ve geleneklerine göre, davullu zurnalı bir düğün yaptı.
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Düğünden sonra paylaşımlar yapan çift ilginç bir anılarını paylaştı. Mike Schrama, sosyal medya hesabından içerisinde damatlık ve gelinlikle oturdukları otomobillerinin bozulduğu bir video paylaştı.