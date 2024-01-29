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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kartal'da yağışlı havada feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

        Kartal'da yağışlı havada feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

        İstanbul Kartal'da yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, üst geçidin beton direklerine çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 06:57 Güncelleme: 29.01.2024 - 06:59
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        Yağışlı havada feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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        Kartal'da yağışın etkisi ile oluşan ıslak zeminde kontrolden çıkan otomobil, üst geçidin beton direklerine çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, saat 04.00 sıralarında Esenkent Mahallesi, D-100 yan yol üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yağışın etkisi ile oluşan ıslak zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki üst geçidin beton direklerine çarptı.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

        DHA'nın haberine göre; kazada otomobilden savrulan kişi üst geçidin beton direklerine çarparak ağır yaralanırken, otomobilde bulunan diğer kişi ise hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilden fırlayarak üst geçidin beton direklerine çarpan kişiye müdahale etti. Sedyeye alınan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, metal yığınına dönen otomobilde bulunan kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden kişiyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yaptı. Uzun süren çalışmanın ardından otomobil içerisinde çıkarılan kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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