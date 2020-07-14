DHA

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kartal sahil yolunda meydana geldi. İddialara göre, makas atarak hızla ilerleyen 41 LC 484 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak köprü ayağındaki duvara çakıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan vatandaşları çıkarttı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 2 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, sahil yolunda trafiğin akışını sağladı. Kullanılmaz hale gelen araç çekici yardımıyla kaldırıldı.