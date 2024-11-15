Kaslar, vücudumuzda hareketleri sağlayan ana yapıdır. Her hareketi sağlayan özel kas grupları vardır. Kas ağrısı bazen bu özel gruplarda, bazen de tüm vücutta hissedilir.

Kas ağrısı tıp dilinde miyalji olarak adlandırılır. Vücudumuzun hemen hemen her yerinde kas dokusu bulunduğu için kas ağrısı son derece yaygın görülen bir rahatsızlıktır. Aslında tüm bireyler yaşamlarında en az bir kez bu tür bir acı çekmiştir. Ağrılar çoğunlukla kısa sürede kendiliğinden geçer. Fakat bazen aylarca devam edebilmektedir. Nedenine ve kişinin genel sağlık durumuna göre değişiklik göstermekle birlikte, genellikle aynı anda birden fazla kası etkiler.

REKLAM KAS AĞRISI NEDEN OLUR? Kas ağrısı daha çok gerginlik, fiziksel aktivite sırasında kasın aşırı zorlanması, egzersiz, spor sonrası ısınma ve soğuma hareketlerini uygulamamak, ağır çalışma koşulları ve ufak yaralanmalar ile ortaya çıkar. Kas ağrısına sebep olan diğer etkenler şunlardır: UYKUSUZLUK Uykusuzluk, vücutta kas ağrılarına neden olabilir. Uykusunu alamayan kişilerde vücut direnci azalarak böyle durumlara sebep olabilir.

YETERSİZ SIVI TÜKETİMİ Vücudun ihtiyacı olan sıvıyı vermemek kas ağrılarına neden olur. Sıvı tüketimi artırmak ve yeterli miktarda su tüketmek kas ağrılarını dindirmeden etkilidir. DENGESİZ BESLENME Vücudun işlevini sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için dengeli beslenmesi gerekir. Kişi besinleri yeterli miktarda almadığında kas ağrıları yaşayabilir. Bunun için vitaminlerinize baktırarak gerekli besinleri ya da takviyeleri vücudunuza almanız gerekir.

REKLAM ZORLAMA VE SAKATLANMA Spor yaparken ya da esnerken yaşanan zorlamalar ve burkulmalardan kaynaklı olarak kas ağrıları yaşanabilir. Burkulmaların görüldüğü bölgelerde ağrı ve gerginlik hissi oluşur. STRES Günlük hayatımıza yansıyan stres, vücut direncine etki ederek enfeksiyon ve iltihaplanmalara neden olabilir. Stresin yarattığı anksiyete gibi hastalıkların etkisiyle vücutta kas ağrıları görülebilmektedir.

ROMATİZMAL HASTALIKLAR NEDEN OLABİLİR İltihaplı romatizma hastalıkları, kasın iltihaplanmasına ve tedaviler sırasında kullanılan ilaçlara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Romatizmal hastalıklar çok çeşitlidir ve bunların tamamına halk arasında romatizma hastalığı denilir. Romatizma hastalıkları kemikler, kemikler arasındaki kıkırdaklar, kemikleri çevreleyen eklem kapsülü ve onları hareketlendiren kaslar ile sinirlerin hepsini ilgilendirir. Ağrı, kas yorgunluğu, kramp, yanma, sızlama gibi şikayetler de kişiler tarafından genel olarak romatizmal yakınmalar olarak tanımlanır.

REKLAM ENFEKSİYON Enfeksiyonlar, viral ve bakteriyel olmak üzere ikiye ayrılır. Nezle, grip gibi viral ve bakteriyel hastalıklar sonrası miyalji diye tanımlanan kaslarda yorgunluk belirtileri görülebilir. Bakteriyel enfeksiyonlar, sadece kasları değil ilgili eklemleri de tutabilir. Romatizmal ateş denilen çocukluk döneminde görülebilen ateşe yine kas ağrısı eşlik edebilir. 5-15 yaş arasında sık görülen akut romatizmal ateşte, diz eklemi gibi büyük eklemlerde eklem ağrısıyla seyreden kas ağrısı ortaya çıkabilir.