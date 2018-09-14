Sultangazi'de çok sayıda kişi, Çiftlik Bank benzeri bir yöntemle dolandırılmış ve adına da Kaşar Bank demişlerdi. Mağdurlar kaşar ticareti yapacağını söyleyen bir kişiye binlerce lira vermiş ve dolandırıcının Bulgaristan'a kaçtığı iddia edilmişti. DHA'nın haberine göre, dolandırılan çok sayıda kişi savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Yurtdışına kaçtığı söylenen Ülken Ö.'nün Bulgaristan'a ait bir GSM numarasından bazı mağdurlara mesaj attığı ve mesajlaştığı ortaya çıktı.



1 MİLYON 100 BİN LİRA



Whatsapp üzerinden yapılan mesajlaşmaların bir bölümünde verdiği 170 bin lirasını geri isteyen ve ameliyat olması gereken oğlu için para gerektiğini söyleyen mağdur Saim Demirbaş, toplamda ne kadar topladığını soruyor. Ülken Ö. yanıt olarak, 'Saim abi herkese kazandırdım ben battım. Hayatınızı zehir ettim hakkınızı helal edin. 1 milyon 100 bin civarı abi. Bugüne kadar herkes kazandı ben battım. Kazanmayan yok ama ben battım. Çare kurtuluş olarak kumara bulaştım' diye yanıt veriyor.

Bir başka zaman da yapılan yazışmadaysa dolandırılan Saim Demirbaş , Ülken Ö.'ye ülkeye dönmesini söylüyor. Ülken Ö.'de 'Utancımdan dönemiyorum. Gelsem anında içeri alacaklar. 30 tane dosya varmış savcılıkta. Tanıdık bir polis var direk içerdesin diyor abi' şeklinde yanıt veriyor.

'170 BİN BORCUN VAR 70 BİNİ SİL, 100 KABULUM'



Yazışmaların bir başka bölümünde dolandırılan Demirbaş, Ülken Ö.'ye ameliyat olması gereken çocuğunun fotoğraflarını atıyor para göndermesi gerektiğini söylüyor. Ülken Ö. ise 'Nasıl yatırayım. Sen benim para toplayıp kaçtığımı mı düşünüyorsun eve dönecek param yok sana söz verdim ben her şeyi halledeceğim' şeklinde yazıyor. Bunun üzerine Demirbaş, 'Nasıl halledeceksin. Ne düşünüyorsun. Daireni satalım alıcı bulurum. Bu hafta hallet. 170 bin borcun var 70 bini sil. 100 kabulum' diye yanıtlıyor. Yine bir başka zamanda yapılan yazışmalarda ise bir Ülken Ö. hakkında çıkan haberleri yalanlıyor: 'Gazetelere çıkmışım kaçmışım gitmişim ben böyle bir şey yapar mıyım herkesten para aldım herkese karlı para verdim. Ben battım kurtarmak içinde kumar illetine bulaştım. Her şeyimi herkesi kaybettiğim' diye yazıyor.

'10 BİN LİRA İLE BAŞLADIK, 170 BİN LİRA OLDU'



Yapılan yazışmaları ve nasıl dolandırıldığını anlatan Saim Demirbaş, Ülken Ö.'nün kendisine elinde 1 ton mal olduğunu ve 3 bin lira karı olduğunu söylediğini belirterek, 'Kaşar Bank'tan dolayı arkadaş bize geldi. Kaşar alıp satıyoruz dedi. 10 bin lira ile başladık. 20,30,40,50 bin derken 170 bin lira kaşar banka kaptırdık. Şimdi arkadaş bizimle yazışıyor. Annesiyle görüştük yardımcı olacaklarını söylüyorlar. Bizde kaşar banktan dolayı çok mağdur durumdayız. Kaşar Bank diyip girdik başımıza gelemeyen kalmadı. Devletimizin bize yardımcı olmasını bekliyoruz. Üzerine su içebileceğimiz bir para değil az bir para değil. Whatsapp'tan yazışıyoruz. Göndereceğini söylüyor. Arabamı, dükkanımı sattım. Bize deliller gösterdi, hile hurda yok' dedi.





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