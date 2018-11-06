Kashiwa - Kashima düellosu

Japonya J1 Lig maçında Kashiwa ile Kashima, 06 Kasım 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Kashiwa 33 puanla 17. sırada, Kashima 49 puanla 5. sırada bulunuyor. Kashiwa, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik form durumunda. Kashima, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 402. İddaa'da Kashiwa kazanır 2.20, berabere biter 2.90, Kashima kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Kashiwa önceki hafta Hiroshima mücadelesinde 1-0 kazandı.

Kashima ise Iwata karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kashiwa, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 20 gol yedi.

Kashima, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Kashima, deplasmanda 23 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.

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