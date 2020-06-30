Kişilerin; günlük hayatlarında, spor yaparken veya bir iş ile uğraşırken çok sıklıkla başına gelen en önemli ve yaygın sakatlık semptomlarından biri diz kasılmasıdır.

Dizde bulunan eklemlerde ne kadar hareket alanı varsa sakatlanma riski oranı daha fazla olmaktadır. Kasılan diz eklemi oluşan farklı bir rahatsızlığında habercisi olabilmektedir.

Diz kasılmasını meydana getiren problemleri şu şekilde sıralayabiliriz;