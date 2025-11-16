Kasım ayı temettü dönemi sürüyor: Bu ay kâr payı verecek şirketler ve dağıtım takvimi
Kasım ayında temettü dönemi hız kesmeden devam ediyor. Ay boyunca toplam 10 şirket, yatırımcılarına kâr payı dağıtımı yapacak. Ödemeler 5 Kasım ile 28 Kasım tarihleri arasında, her şirketin belirlediği farklı tutarlarda hesaplara yansıyacak. İşte 2025 Kasım dönemine ilişkin güncel temettü programı ve ödeme günleri...
Şirket: Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: SUNTK
Temettü tutarı: 0,9300 TL
Tarihi: 05.11.2025
Şirket: Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: PLTUR
Temettü tutarı: 0,3230 TL
Tarihi: 13.11.2025
Şirket: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: DURKN
Temettü tutarı: 0,0278 TL
Tarihi: 14.11.2025
Şirket: Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: BALSU
Temettü tutarı: 0,1482 TL
Tarihi: 14.11.2025
Şirket: Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.
BIST kodu: ARDYZ
Temettü tutarı: 0,0276 TL
Tarihi: 17.11.2025
Şirket: Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.
BIST kodu: EGPRO
Temettü tutarı: 0,4250 TL
Tarihi: 20.11.2025
Şirket: Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: ASELS
Temettü tutarı: 0,1995 TL
Tarihi: 25.11.2025
Şirket: Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.
BIST kodu: OFSYM
Temettü tutarı: 0,3552 TL
Tarihi: 25.11.2025
Şirket: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: DESA
Temettü tutarı: 0,0714 TL
Tarihi: 27.11.2025