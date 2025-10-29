Kasım ayı öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi, ne zaman?
Kasım ara tatiline sayılı günler kala, öğretmenlerin katılacağı mesleki çalışma programının detayları netleşti. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tatil hazırlığı yaparken, öğretmenler bu dönemi seminerlerle değerlendirecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı Kasım ara tatili kapsamında gerçekleştirilecek öğretmen seminerlerinin tarihini ve uygulanma şeklini duyurdu. İşte detaylar...
Kasım ara tatiline yaklaşırken, öğretmenlerin mesleki gelişim haftasına dair takvim belli oldu. Öğrenciler tatilin keyfini çıkarırken, öğretmenler seminer dönemine girecek. Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenlerin mesleki çalışmalarını planladı. Ancak bu kez en çok merak edilen soru, seminerlerin Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden mi yoksa okullarda yüz yüze mi yapılacağı oldu. Detaylar haberimizde...
KASIM AYI ÖĞRETMEN SEMİNERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında, bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 10-14 Kasım 2025'te yapılacak.
Buna göre, kasım ayı öğretmen seminerleri 10-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
KASIM AYI ÖĞRETMEN SEMİNERİ ONLINE MI?
Kasım ayı ara tatil öğretmen seminerlerinin online olup olmayacağı henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sene konuya dair açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şu ifadeleri kullanmıştı:
"Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık."
Aynı kararın geçerli olması halinde kasım ayı öğretmen seminerinin online olması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması halinde haberimize eklenecek.
MEB 2025-2026 ÇALIŞMA TAKVİMİ
MEB tarafından bu eğitim yılında uygulanacak çalışma takvimi eğitim yılı başlangıcında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirildi. İlk ara tatil Kasım ayında uygulanırken Ocak ayında öğrenciler yarıyıl tatili yapacak. İşte, MEB çalışma takvimi;
İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025
Yarıyıl tatili (sömestr) 19-30 Ocak 2026
İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026
Okulların kapanışı 19 Haziran 2026