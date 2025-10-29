Kasım ara tatiline yaklaşırken, öğretmenlerin mesleki gelişim haftasına dair takvim belli oldu. Öğrenciler tatilin keyfini çıkarırken, öğretmenler seminer dönemine girecek. Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenlerin mesleki çalışmalarını planladı. Ancak bu kez en çok merak edilen soru, seminerlerin Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden mi yoksa okullarda yüz yüze mi yapılacağı oldu. Detaylar haberimizde...