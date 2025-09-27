Kasımpaşa Çaykur Rizespor deplasmanında!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. İki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılıp orta sıralardan kurtulmak istiyor...
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, topladığı 5 puanla haftaya 12. sırada girdi. Sezonun ilk 2 maçını kaybettikten sonra toparlanmaya çalışan Kasımpaşa, sonrasındaki 3 müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik çıkartarak mağlubiyet görmedi.
Bir maçı eksik Karadeniz temsilcisi ise 1 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyetle 5 puan elde ederek 7. hafta öncesinde 13. sırada yer aldı.
Kasımpaşa'da son yapılan Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Cafu forma giyemeyecek.
İstanbul temsilcisi, Çaykur Rizespor ile yaptığı son 5 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Lacivert-beyazlılar, söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.