Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı CANLI YAYIN
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Ozan Ergün
SAAT: 13.30
YAYIN: beIN SPORTS 2
Kasımpaşa: Sinan, Piątkowski, Yasin, Winck, Rodriguez, Cafu, Aytaç, Hajradinović, Fall, Mortadha, Da Costa
Ç. Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Samet, Højer, Papanikolaou, Mithat, Varešanović, Ghezzal, Akintola, Sowe
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.
Ligde geride kalan bölümde çıktığı 21 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Lacivert-beyazlılar topladığı 28 puanla haftaya 8. sırada girdi.
Trendyol Süper Lig'deki son maçında deplasmanda Adana Demirspor'u 5-3 yenen İstanbul ekibi, 21. hafta müsabakasında da gollü bir maç geçirmiş ve evinde Atakaş Hatayspor'u 5-4 mağlup etmişti. Son iki maçında 10 gol bulan Kasımpaşa, buna karşın kalesinde ise 7 gol gördü. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Trendyol 1. Lig ekiplerinden Uğur Okulları İstanbulspor'a konuk olan lacivert-beyazlılar sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Öte yandan ligin ilk devresinde Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 yenen Kasımpaşa, Karadeniz ekibine rakip olduğu son dört Süper Lig maçını da kaybetmedi.
Çaykur Rizespor ise 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 27 puanla ligde onuncu sırada bulunuyor. Son maçında 2 kırmızı kart gördüğü Fenerbahçe deplasmanında 3-2 kaybeden Karadeniz ekibi, İstanbul takımlarına konuk olduğu son yedi Süper Lig maçında ise tek galibiyetini ikas Eyüpspor karşısında aldı.