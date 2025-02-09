Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı CANLI YAYIN

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Ozan Ergün

SAAT: 13.30

YAYIN: beIN SPORTS 2

Kasımpaşa: Sinan, Piątkowski, Yasin, Winck, Rodriguez, Cafu, Aytaç, Hajradinović, Fall, Mortadha, Da Costa

Ç. Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Samet, Højer, Papanikolaou, Mithat, Varešanović, Ghezzal, Akintola, Sowe

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Ligde geride kalan bölümde çıktığı 21 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Lacivert-beyazlılar topladığı 28 puanla haftaya 8. sırada girdi.

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Trendyol Süper Lig'deki son maçında deplasmanda Adana Demirspor'u 5-3 yenen İstanbul ekibi, 21. hafta müsabakasında da gollü bir maç geçirmiş ve evinde Atakaş Hatayspor'u 5-4 mağlup etmişti. Son iki maçında 10 gol bulan Kasımpaşa, buna karşın kalesinde ise 7 gol gördü. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Trendyol 1. Lig ekiplerinden Uğur Okulları İstanbulspor'a konuk olan lacivert-beyazlılar sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.