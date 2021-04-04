Kasımpaşa’nın anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Şenol Can, yeni takımı başında ilk müsabakasına çıktı
Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Şenol Can, lacivert-beyazlı takımın başında ilk maçına çıktı. Milli maç arasında teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Can'ı takımın başına getirmişti.
Şenol Can son olarak Fatih Karagümrük'te görev yapmıştı.
Öte yandan Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Yusuf Erdoğan, Armin Hodzic ve Julian Marc Jeanvier, Beşiktaş karşısında forma giyemedi.
TOSIC ESKİ TAKIMINA KARŞI
Kasımpaşa'nın da ilk 11'de görev alan Dusko Tosic, eski takımı Beşiktaş'a karşı forma giydi.
Beşiktaş formasını 2015-2018 yılları arasında giyen Tosic, Çin'in Guangzhou ekibine transfer olmuştu. Tosic, ara transfer döneminde Kasımpaşa'nın kadrosuna dahil olmuştu.
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