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Trezeguet düşürüldü, Özkahya 'devam' dedi

Kasımpaşa, Başakşehir maçının ilk yarısında yaşanan bir pozisyon Lacivert-Beyazlılar'ı isyan ettirdi. Trezeguet 24. dakikada Başakşehir ceza alanı içinde İrfan Can Kahveci'nin darbesi ile yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya oyunu devam ettirmesi ve VAR'a bile başvurmaması Paşa cephesinden tepki topladı

20 Ağustos 2018 Pazartesi, 23:58:36 | Güncelleme:

Her sezon hakemlerin yanlış kararlarının kurbanı olan Kasımpaşa, Başakşehir'i 2-1 yenmesine karşın yine bir hakem hatası ile sarsıldı...

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk eden Lacivert-Beyazlılar, dakikalar 24'ü gösterdiğinde bariz bir penaltıdan oldu. Kasımpaşa'nın başarılı oyuncusu Trezeguet, takım arkadaşı ile yaptığı paslaşmaların ardından rakip ceza alanına girdi. Ancak bu esnada arkadan kontrolsüzce gelen ve topla alakası olmayan İrfan Can Kahveci'nin sağ ayağına yaptığı darbe ile bir anda yerde kaldı...

 

Kasımpaşalı oyuncular, penaltı noktasını göstermesi için gözlerini hakeme çevirirken, oralı bile olmayan Halis Özkahya, çok kritik bir pozisyon olmasına karşın VAR'a bile gitme gereği duymadan oyunu devam ettirdi.

 

Özkahya ikinci yarıda, Kasımpaşa lehine yine bariz olan penaltıyı bu kez verse de ilk yarıdaki penaltı pozisyonu ile ilgili Twitter'da hakeme tepki gösteren birçok tweet atıldı. İşte o mesajlar... 

- VAR da kâr etmiyor hakemlere... Kasımpaşa’nın pozisyonuna penaltı verilmesi için daha ne gerekiyor ?

- Kasımpaşa-Başakşehir maçında Trézéguet'nin net penaltısı verilmedi, işin ilginç tarafı pozisyonu yayıncı kuruluş 3-5dk sonra gösterdi :) içerden VAR hakemlerinden bi uyarı filan gelmedi

- Kasımpaşa’nın lehine buz gibi penaltı verilmedi. Pozisyon sırasında var odası

- Kasımpaşa- Başakşehir maçında Kasımpaşa’nın penaltısı verilmedi. Tekrar gösterildiğinde pozisyon penaltı verilmeli. Var sistemi ne işe yarıyor? Var mı ? Yok mu ?

- Kasımpaşa'nın pozisyonu net penaltı. Allah aşkına ne işe yarıyor bu var uygulaması

- Kasımpaşa’nın pozisyonu net penaltı. Hakem VAR’a bile danışmadı

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