Kasımpaşa, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşıyor.

KASIMPAŞA - GÖZTEPE

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadadi, Meriah, Sarlija, Tirpan, Tarkan, Hajradinovic, Aytaç, Ndongala, Thiam, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan, Poko, Castro, Mossoro, Halil, Tripic, Wilczek

TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

Ligde ikinci yarıya oldukça kötü bir başlangıç yapan Kasımpaşa, son 3 maçında ise yükselişe geçti ve 7 puan topladı. Teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki Kasımpaşa, 23 puanla 16. sırada bulunuyor.

Lacivert-beyazlı ekipte Göztepe maçı öncesinde 3 eksik var. Sakatlıkları devam eden kaleci Fatih Öztürk ile oyunculardan Loret Sadiku ve David Pavelka, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

14. RANDEVU

Süper Lig'de Kasımpaşa ile daha önce 13 maça çıkan Göztepe bu müsabakalarda 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Karşılaşmalarda 10 gol atan sarı-kırmızılı ekip kalesinde 19 gol gördü. Ligin ilk devresinde Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olan Göztepe, İstanbul'da çıktığı 6 maçta sahadan 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADI DEZENFEKTE EDİLDİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı. Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler seyircisiz oynanacak Kasımpaşa-Göztepe maçı öncesinde stadyumu dezenfekte etti. Ekipler tarafından tribünler, soyunma odaları, yönetim binaları, turnikeler, görevlilerin bulunduğu odalar dahil tüm alanlarda temizlik yapıldı.