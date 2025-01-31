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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa Kamil Piatkowski'yi kiraladı! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa Kamil Piatkowski'yi kiraladı!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Avusturya ekibi Salzburg'un 25 yaşındaki stoperi Kamil Piatkowski'yi sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 14:12 Güncelleme: 31.01.2025 - 14:15
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        Piatkowski resmen Kasımpaşa'da!
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        Trendyol Süper Lig'in başarılı ekibi Kasımpaşa, transferde mutlu sona ulaştı. Lacivert-beyazlı takım, Red Bull Salzburg forması giyen Kamil Piatkowski'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Red Bull Salzburg forması giyen Kamil Piatkowski, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2024/25 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Kamil Piatkowski’ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

        Portekiz, Fransa ve İtalya'dan talipleri olan Piatkowski, tercihini Kasımpaşa'dan yana kullandı.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU SEZON 10 MAÇA ÇIKTI

        Polonya Milli Takımı'nın da formasını giyen başarılı futbolcu, bu sezon Salzburg formasıyla 10'u Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 27 maça çıktı. Piatkowski, Devler Ligi'nde 1 de asist yaptı.

        Polonyalı stoper 2021 yılında 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Rakow'dan Salzburg'a transfer olmuştu.

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