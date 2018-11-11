Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa fırtınası devam ediyor. 22 puana yükselerek zirve takibini sürdüren Mustafa Denizli yönetimindeki Paşa'da Diagne ve Trezeguet, Bursaspor maçına da damga vurdu. Mücadelede Diagne, 22. dakikada ilk golü kaydederken asist Trezeguet'den geldi. 58. dakikada ise Trezeguet, akıl dolu bir vuruşla frikikten Bursaspor ağlarını sarstı.

Geride kalan 12 haftada Mbaye Diagne 12 gol atarken 2 de asist yaptı, Trezeguet ise 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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