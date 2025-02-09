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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa'nın yediği golde faul itirazı! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa'nın yediği golde faul itirazı!

        Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'nın Rizespor'u ağırladığı mücadelede tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Rizespor'un 30. bulduğu golde Kasımpaşa futbolcular ve teknik heyet kaleci Sinan Bolat'a faul yapıldığı gerekçesiyle itirazlarda bulundu. Mücadelenin hakemine VAR'dan bir uyarı gelmezken skor 1-1 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 14:38 Güncelleme: 09.02.2025 - 14:38
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        Kasımpaşa'nın yediği golde faul itirazı!
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        Kasımpaşa'nın Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırladığı mücadelede tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

        Maçın 30. dakikasında Çaykur Rizespor, Rachid Ghezzal ile köşe vuruşu kullandı. Top direkt olarak kaleye giderken Rizespor forması giyen Akintola'nın Sinan Bolat'a müdahalede bulunduğu görüldü. Kasımpaşalı futbolcuların faul beklediği pozisyonda VAR'dan bir uyarı gelmedi ve hakem Rizespor lehine golü verdi.

        Ev sahibi ekibin oyuncuları ve teknik direktör Burak Yılmaz gole itiraz ederken Kasımpaşa kalecisi Sinan Bolat da bir süre yerde kaldı. Mücadelenin skoru 1-1'e gelirken gol pozisyonu gündem yarattı.

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