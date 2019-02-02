Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki mücadelede Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.

KASIMPAŞA - SİVASSPOR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN SPORTS 2

KASIMPAŞA: Scuffet, Ben Youssef, Veysel, Özgür, Popov, Josue Sa, Pavelka, Sadiku, Koita, Trezeguet, Perica

YEDEKLER: Ramazan, Eray, Çağtay, Veigneau, İlhan, Heintz, Hasan, Tarkan, Hajrandinovic, Azad

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Ziya, N'Dinga, Hakan Arslan, Rybalka, Diabate, Emre Kılınç, Kone

TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Ligde geride kalan 19 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 29 puanla 7. sırada yer alıyor. İkinci yarının ilk 2 haftasında puan alamayan lacivert-beyazlılar, rakip fileleri de havalandıramadı.

Yaptığı maçların 6'sını kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sını yitiren Demir Grup Sivasspor ise 25 puanla 9. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, ikinci yarının ilk 2 maçında 1 puan alabildi. Ligdeki son 3 maçında deplasmanda Galatasaray'a 4-2, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Sivasspor iç sahada ise Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmadan Kasımpaşa 3-0 galip ayrılmıştı.