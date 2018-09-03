İlk 4 karşılaşmasında, Çaykur Rizespor, (3-2), Medipol Başakşehir (2-1), Demir Grup Sivasspor (3-0) ve MKE Ankaragücü'nü (2-1) yenerek yoluna kayıpsız devam eden İstanbul temsilcisi, 12 puan toplayıp, milli maçlar için lige verilen araya namağlup tek takım unvanıyla lider girdi.

Kemal Özdeş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk 4 haftaları baz alındığında, bundan önceki en iyi sezon başlangıcını ise 2012-2013'te yapmıştı. Lacivert-beyazlılar, sözkonusu sezonda ilk 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşamıştı.

Sezon Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan 1959-1960 1 2 1 4 1960-1961 1 2 1 4 1961-1962 2 1 1 5 1962-1963 - 2 2 2 1963-1964 - 1 3 1 2007-2008 1 - 3 3 2009-2010 - - 4 - 2010-2011 - 2 2 2 2012-2013 3 - 1 9 2013-2014 2 - 2 6 2014-2015 1 3 - 6 2015-2016 2 - 2 6 2016-2017 - 1 3 1 2017-2018 2 1 1 7 2018-2019 4 - - 12

Not: Süper Lig'de 1987-1988 sezonundan itibaren 3 puan sistemine geçilmiştir.

10 GOLÜN 7'Sİ SON 15 DAKİKALARDA

Geride kalan 4 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırarak, takipçisi Galatasaray ile en skorer takım unvanını paylaşan Kasımpaşa, bu gollerin 7'sini son 15 dakikalarda kaydetti.

Çaykur Rizespor maçında 75, 81 ve 90. dakikalarda goller bulan lacivert-beyazlı takım, Demir Grup Sivasspor müsabakasında ise 79 ve 90. dakikalarda skor tabelasını değiştirdi. İstanbul ekibi, Medipol Başakşehir maçında 90., MKE Ankaragücü müsabakasında ise 85. dakikada gol kaydetti.

Kasımpaşa, ilk 4 müsabakasının ilk 67 dakikasında sadece 3 golü attı. MKE Ankaragücü maçında ilk golü 13. ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında açılış golünü 31. dakikada kaydeden lacivert-beyazlılar, Medipol Başakşehir müsabakasında ise 67. dakikada fileleri havalandırdı.

GOLLERİN YÜZDE 60'I DIAGNE'DEN

Kasımpaşa'nın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, gol yollarında sergilediği performansla ön plana çıktı.

Geçen hafta lacivert-beyazlı ekiple 4 yıllık yeni sözleşme imzalayan 26 yaşındaki oyuncu, takımının bu sezon kaydettiği 10 golün 6'sına adını yazdırdı ve gol krallığı yarışının da zirvesine yerleşti.

Ligde Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor filelerini 2'şer kez havalandıran Diagne, Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü maçlarında ise 1'er gol kaydetti.

— Habertürk Spor (@HTSpor) September 3, 2018

Diagne, geçen sezon ara transfer döneminde Çin'in Tianjin Teda takımından kadroya dahil edilmişti. Senegalli forvet, 2017-2018'in ikinci yarısında forma giydiği 17 maçta ise 12 kez fileleri havalandırmıştı.

Öte yandan yaz transfer döneminde birçok takımın transfer listesinde bulunmasına rağmen lacivert-beyazlılarda kalan ve geçen hafta sözleşmesi uzatılan Mısırlı futbolcu Mahmut Hassan "Trezeguet" ise bu sezon forma giydiği 4 maçta 1 gol attı.

YENİ TRANSFERLER İYİ BAŞLADI

Kasımpaşa'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular, ligde geride kalan 4 maçta skor yüküne katkı sağladı.

Gençlerbirliği'nden transfer edilen Filistin asıllı İsveçli futbolcu Abdul Rahman Khalili ile Austria Wien takımından kiralanan milli oyuncu Tarkan Serbest, ligin ilk haftasında kazanılan Çaykur Rizespor maçında birer gole imza attı.

Lacivert-beyazlıların Çaykur Rizespor'dan kadrosuna dahil ettiği Özgür Çek ise forma giydiği 4 maçta verdiği 4 gol pasıyla dikkati çekti. Demir Grup Sivasspor maçında 2 gol pası veren 27 yaşındaki Özgür, Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü karşılaşmalarında ise birer kez gole katkı sağladı.

BİLGİN: HEDEFİMİZ, AVRUPA KUPALARINA KATILMAK

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını ve sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hakkı sağlayacak bir derece hedeflediklerini söyledi.

Nursal Bilgin yaptığı açıklamada, takımın 2 sezondan bu yana çok iyi bir gelişim gösterdiğini belirterek, "Lige iyi bir başlangıç yaptık. Her maça final gözüyle bakıyoruz. Hedefimiz, Avrupa kupalarına katılmak. Çok güzel ve genç bir takıma sahibiz. Birçok milli oyuncumuz var. Galatasaray ile milli maç arasından sonra önemli bir maç yapacağız. Galatasaray deplasmanından puan veya puanlarla ayrılırsak, hedefimiz için uygun bir noktaya gelmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü maçında penaltı kurtaran ve geride kalan 4 karşılaşmada sergilediği performansla dikkati çeken kaleci Ramazan Köse'nin A Milli Takım Kadrosu'nda olması gerektiğini savunan Bilgin, "Milli takım antrenörlerinin maçları takip etmekten ziyade, takımlarla bağ kurup, antrenmanlara gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Diagne'nin arkasında Mustafa diye bir santrfora sahibiz. Muhteşem bir oyuncu. Diagne iyi olduğu için onu oyuna sokamıyoruz. Belki yedek oyuncum bile milli takımda iş yapacak durumda. İnşallah iyi olur. Altyapıdan da oyuncu çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Geride kalan 4 maçta 6 kez fileleri havalandıran Mbaye Diagne'nin performasını değerlendiren Nursal Bilgin, şunları kaydetti:

"Diagne çok yüksek bir performans sergiliyor. Geçen sezonun ikinci yarısında iyi oynadı. Bu sezon daha iyisini yapabileceğini düşündüğümüz için Diagne'yle 4 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Senegal Milli Takımı'na da seçildi. Bu, bizim için çok güzel bir şey çünkü onun en büyük arzularından biri, milli takıma seçilmekti. Bunu başardığı için çok gururluyuz. Bu sene Diagne'nin gol kralı olmasını bekliyorum. Herhangi bir sakatlık yaşamazsa, sezon sonuna kadar 30'un üstünde gol atmasını bekliyoruz."

Nursal Bilgin, yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen oyuncuların performanslarına ilişkin ise, "Özgür Çek, çok iyi bir spor ahlakına sahip. Oyuna sonradan girip çok güzel işler yapıyor. Özgür'den çok memnunuz. Khalili'nin ise bir an önce sakatlığının geçmesini bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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