Burada açıklamada bulunan Selçuk İnan, çok mutlu olduğunu ve gururlandığını belirtti.

Kendisine teknik direktörlük fırsatı veren kulübün sahibi Turgay Ciner ile üst yönetici Serkan Reçber'e teşekkür eden İnan, "Hedeflediğim, inandığım ne varsa şu anda gerçekleşiyor. İlk teknik direktörlük deneyimim olacak. Birçoğunuz futbolculuğumu gördü, futbolculuğa başlangıç anıma şahit olanlar da var. Hedeflere hep beraber ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Hayatında inanmadığı hiçbir şeyin peşinden gitmediğini aktaran İnan, şöyle devam etti:

"Her zaman gerçekleşebilecek hayaller kurdum. Kasımpaşa'da olmam benim için bir şans. Bu kurumsal yapıyı tanıdım. Futbolu ne kadar önemsediklerini gördükten sonra bu kararı vermek çok kolay oldu. Galatasaray'dan ayrılalı neredeyse 1 yıl oldu. Galatasaray demişken buradan Fatih hocama teşekkür borçluyum. Bu mesleği zaten yapmak istiyordum ama beni daha da cesaretlendiren hocam oldu. 1 senedir tüm hocalarımla iletişim halindeyim. Oynadığım tüm takımlarda kaptanlık yaptım. Yurt dışına da çok gittim orada da önemli insanlarla iletişimim var. Bir oyun anlayışım her zaman vardı. Oyunculuğumda da çok düşünürdüm. Bunların hepsinden karma yapıp bana uyacak düşünceleri şu anda aklımda saklıyorum."