Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.
KASIMPAŞA - YENİ MALATYASPOR
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
SAAT: 16:00
HAKEM: Bahattin Şimşek
YAYIN: BeIN Sports 1
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Can
YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Hadebe, Wallace, Chebake, Hafez, Acquah, Mustafa, Adem, Zeki, Fofana, Tetteh
TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz
MAÇTAN NOTLAR
Ligde yaptığı 32 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 35 puanla girdi. Helenex Yeni Malatyaspor ise çıktığı 31 müsabakada 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Malatya ekibi, 33. hafta sonunda 33 puana sahip.
Süper Lig'de kötü bir grafik çizen Malatya ekibi, 20. haftada deplasmanda 2-1 kazandığı Atakaş Hatayspor maçının ardından oynadığı 12 müsabakada da galip gelemedi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Malatya'da yapılan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı.
Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Aytaç Kara ile sakatlığı bulunan Julian Jeanvier karşılaşmada forma giyemeyecek.
Yeni Malatyaspor'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 4 futbolcu, Kasımpaşa maçında oynayamayacak.
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