Kaşınmayı bırakın, bunları deneyin! Yaz aylarının kabusu sivrisinek ısırıkları için uzmanlardan soğuk ve sıcak tedavi önerileri!

Sivrisinek ısırıkları, yaz keyfini gölgeleyen en yaygın sorunlardan biridir. Kaşımak kısa süreli rahatlama sağlasa da aslında sorunu daha da büyütebilir. Uzmanlar, kaşıntıyı hızlıca hafifletmek ve yeniden oluşmasını önlemek için hem pratik hem de tıbbi çözümler öneriyor.

NEDEN SİVRİSİNEK ISIRIĞI KAŞINTI YAPAR?

Sivrisineklerin kan emmesi için yalnızca dişileri harekete geçer. Yumurtlayabilmek için kana ihtiyaç duyan dişi sivrisinekler, cildinize konduklarında tükürük salgılarlar. Bu salgıda, hem cildi uyuşturan hem de kan damarlarını genişleterek kan akışını hızlandıran proteinler bulunur.

Bu işlem sırasında sivrisinekler, iğne gibi olan ve küçük tırtıklı bıçakçıklarla kaplı hortumlarını derinize sokar. Vücudunuz bu proteine karşı bağışıklık tepkisi verir ve histamin salgılar. Histamin ise kaşıntı ve şişmenin ana nedenidir.

NEDEN KAŞIMAK GEÇİCİ RAHATLAMA SAĞLAR?

Kaşımak, beyne “acı” sinyali göndererek kaşıntıyı bastırır. Bu sırada serotonin salgılanır ve kısa süreli rahatlama hissi oluşur. Sıcak kaşık, soğuk sprey ya da tırnakla “X” işareti yapma gibi yöntemler bu nedenle işe yarar. Ancak aşırı kaşımak cildi tahriş eder, yeni histamin salınımını tetikler ve kaşıntı döngüsünü uzatır.

SOĞUK VE MENTOLLÜ ÜRÜNLER ETKİLİDİR Buz torbası, soğuk sprey veya mentollü bir merhem kısa sürede rahatlama sağlar. Bu ürünler, hem kaşıntıyı bastıran sinir yollarını devreye sokar hem de damarları büzerek şişliği azaltır. Soğuk etkisini uzun süre tutmak için soğutucu ürünlerin üzerine ince bir bant yapıştırmak, özellikle çocuklarda tırnakla kaşımanın önüne geçer. ANTİHİSTAMİNİKLER DAHA KALICI ÇÖZÜM SUNAR Kaşıntının temel sebebi histamin olduğundan, ağızdan alınan antihistaminikler daha kalıcı etki sağlar. Krem formundakilere kıyasla tabletler, tüm vücuttaki bağışıklık tepkisini azaltır. Sivrisineklerin yoğun olduğu bölgelerde kamp yapmadan önce veya yaz boyunca düzenli olarak antihistaminik kullanmak, ısırıkların etkisini en baştan hafifletebilir. UYARI: Antihistaminik ilaç alımından önce mutlaka uzman bir doktora danışılmalıdır. SICAK UYGULAMA DA BİR SEÇENEK Soğuk yerine sıcak tercih edenler için ılık kompresler ya da sıcak suya batırılmış bezler de kaşıntıyı bastırabilir. Ancak sıcak kaşık gibi yöntemler ciltte yanık riski taşıdığı için önerilmez.