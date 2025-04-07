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        Kasiyerle tartıştıktan 5 gün sonra hayatını kaybetti

        Ankara'da 51 yaşındaki Gülçin Aras, kasiyerle tartıştıktan sonra fenalaştı. Aras 5 gün sonra yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 00:04 Güncelleme: 07.04.2025 - 00:44
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        Kasiyerle tartıştıktan 5 gün sonra hayatını kaybetti
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        Ankara'nın Beypazarı ilçesinde alışveriş için gittiği markette kasiyer ile tartışmasının ardından bayılan ve hastaneye kaldırılan Gülçin Aras (51), 5 gün sonra hayatını kaybetti.

        Olay, 1 Nisan Salı günü Beypazarı ilçesinde bulunan bir zincir marketin mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, Gülçin Aras alışveriş için gittiği markette kasiyer ile tartışma yaşadı. Daha önceden beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen kadın tartışmanın etkisiyle yere yığıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aras, ambulansla şehir hastanesine sevk edildi. 5 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Aras, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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