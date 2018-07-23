İstanbul’da yaşayan Avukat R.T.V. geçen yıl temmuz ayında premium segmentin önde gelen markalarından birinden liste fiyatı 300 in TL’nin üzerinde olan sıfır kilometre bir araç alır. Bu araç için bir miktar da kredi kullanır.
Kredi işlemlerini aracı satın aldığı bayi üzerinden yürütür. Aracın ödemesini yaparken de anahtar teslimi fiyatı üzerine eklenen plaka masrafları, trafik sigortası ve kasko bedelini de nakit olarak öder.
Aradan bir yıl geçer. Kasko sigortasının yenilenme zamanı geldiğinde aynı zamanda bir sigorta acentesi olan aracını satın aldığı bayi tarafından aranır ve yeni kasko poliçesi bedeli için bilgilendirilip kredi kartı bilgileri istenir. Ancak R.T.V başka sigorta şirketlerinden de teklif alacağını söyleyerek bilgilerini vermez.
Başka sigorta şirketlerinden fiyat almak için tanıdığı bir acenteyi arayan R.T.V. telif beklerken, aracının plakası üzerine herhangi bir kasko sigortası olmadığını öğrenir. Oysa aracının sigortalı olduğundan emindir, çünkü kredi işlemleri sırasında aracın sigortalanmış, poliçe de kendisine gönderilmiştir.
Fiyat teklifi veren diğer acente söz konusu poliçenin izini sürdüğünde ise sigortanın araç satın alındıktan bir ay sonra iptal edildiğini öğrenir.
Yani bugünkü değeri 350 bin TL civarında olan lüks araç 11 ay kasko sigortası olmadan gezmiş ve sahibi herhangi bir kazaya karışmadığı için bundan haberi olmamıştır.
ŞOK ÜSTÜNE ŞOK
İlk poliçenin kredi işlemleri için geçici olarak düzenlenmiş, daha sonra farklı bir poliçe kesilmiş ancak bunda da plakanın hatalı yazılmış olması ihtimalini değerlendiren acente bu kez varsa diğer poliçeyi kişinin TC kimlik numarası üzerinde arar ve bulur. R.T.V. adına düzenlenmiş bir poliçe vardır ama bu poliçede de başka bir şehirde plakalı, farklı motor ve şasi numarası olan araç görünmektedir.
Bayi durumun yanlışlıkla yapıldığını iddia etse de sigorta acenteleri benzer vakaların son zamanlarda sıkça görüldüğünü iddia ediyorlar. Bu olayda art niyet olup olmadığını avukat olan araç sahibi araştırıyor ama ortada büyük bir ihmal olduğu aşikâr.
POLİÇENİZİ KREDİ KARTIYLA ÖDEYİN
Sigorta poliçeleri acenteler tarafından düzenlenip ana şirketlere gönderildikten bir ay sonra sigorta şirketine ödeme gelmezse poliçe kendiliğinden iptal oluyor. Bu olayda ilk poliçenin bayinin kendisine nakit olarak yapılan ödemeyi sigorta şirketine aktarmayı unuttuğu düşünülebilir. Ancak TC kimlikle bulunan poliçedeki ismin başkasına aracın ise bir başkasına ait olmasına henüz bulunmuş mantıklı bir açıklama yok.
Olay ortaya çıktıktan sonra bayi hatasını düzeltip, müşterisinin mağduriyetini gideriyor ama 11 ay boyunca sigortasız gezen araç bir kazaya karışıp, mesela pert olsaydı, hasar nasıl karşılanacaktı, bunu maalesef kimse söyleyemiyor.
TAKİP ETMEK ÇOK KOLAY
Parasını ödediğiniz halde aracınızın sigortasının gerçekten olup olmadığını öğrenmeniz ise hiç zor değil. Sigorta bilgi ve gözetim merkezinin www.sbm.org.tr sitesinden ya da 5664’e SMS göndererek yapabilirsiniz.
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